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  • На Дніпропетровщині судили жителя Донеччини, який брав участь у боях проти ЗСУ: скільки років в’язниці дали

На Дніпропетровщині судили жителя Донеччини, який брав участь у боях проти ЗСУ: скільки років в’язниці дали

Сьогодні 12:58
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У березні 2023 року чоловіка затримали військовослужбовці ЗСУ. Згодом на нього чекав суд.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили жителя Донеччини, який брав участь у боях проти ЗСУ: скільки років в'язниці дали

Житель міста Дебальцеве з початку повномасштабного вторгнення рф, перебуваючи на окупованій території, добровільно перейшов на бік окупантів. Він служив у складі «3 роти 3 батальйону 101 полку днр» на посаді старшого стрільця та брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Сил оборони України на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

У березні 2023 року зрадника затримали військовослужбовці ЗСУ.

Згодом суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який “полював” за бойовими літаками ЗСУ.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили жителя Донеччини, який брав участь у боях проти ЗСУ: скільки років в'язниці далиУкраїнська

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