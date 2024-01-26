На Дніпропетровщині судили жителя Донеччини, який брав участь у боях проти ЗСУ: скільки років в’язниці дали

Житель міста Дебальцеве з початку повномасштабного вторгнення рф, перебуваючи на окупованій території, добровільно перейшов на бік окупантів. Він служив у складі «3 роти 3 батальйону 101 полку днр» на посаді старшого стрільця та брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Сил оборони України на Донецькому напрямку.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
У березні 2023 року зрадника затримали військовослужбовці ЗСУ.
Згодом суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який “полював” за бойовими літаками ЗСУ.
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