На Днепропетровщине судили жителя Донбасса, который участвовал в боях против ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

В марте 2023 года мужчину задержали военнослужащие ВСУ. Позже его ждал суд.

Житель города Дебальцево с начала полномасштабного вторжения рф, находясь на оккупированной территории, добровольно перешел на сторону оккупантов. Он служил в составе «3 роты 3 батальона 101 полка днр» в должности старшего стрелка и активно участвовал в боевых действиях против подразделений Сил обороны Украины на Донецком направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

В марте 2023 года предателя задержали военнослужащие ВСУ.

Позже суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ.

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