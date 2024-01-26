На Днепропетровщине судили жителя Донбасса, который участвовал в боях против ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

Житель города Дебальцево с начала полномасштабного вторжения рф, находясь на оккупированной территории, добровольно перешел на сторону оккупантов. Он служил в составе «3 роты 3 батальона 101 полка днр» в должности старшего стрелка и активно участвовал в боевых действиях против подразделений Сил обороны Украины на Донецком направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
В марте 2023 года предателя задержали военнослужащие ВСУ.
Позже суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ.
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