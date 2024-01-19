На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: о котрій та де саме

Сьогодні, 19 січня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі об 11:00 та 14:00 пролунають вибухи.
Але підстав для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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