На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: важливе попередження

Без паніки!

Сьогодні, 1 березня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух.

Але підстав для хвилювань немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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