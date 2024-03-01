На Днепропетровщине сегодня будет громко: важное предупреждение

Сегодня, 1 марта, на Днепропетровщине будет громко — в Кривом Роге в 14:00 прогремит взрыв.
Но причин для волнений нет — он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, — отметил он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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