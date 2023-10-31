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  • На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”

На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн “бойових”

Сьогодні 13:10
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Посадовець військової частини на Дніпропетровщині присвоїв собі кілька мільйонів "бойових".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн

Як зазначали в Офісі генпрокурора, начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Посадовець присвоїв собі 3,5 млн гривень бюджетних грошей. 

Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Посадовця засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

Зауважимо, раніше служба внутрішнього аудиту Міноборони повідомила, що командири військових частин призначили бойові виплати на понад 123 млн грн військовим, які не брали участі в бойових діях. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині штабіст військової частини незаконно нарахував собі 3,5 млн Русский

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