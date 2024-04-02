На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 67-річного чоловіка: прикмети

У Нікополі правоохоронці розшукують 67-річного Григорія Гаврилюка.
Відомо, що учора до поліції із заявою про розшук звернулась жінка. Вона повідомила, що з 25 березня її родич, який мешкає в с. Кам’янське Нікопольського району, не виходить на зв’язок та про його місцеперебування нічого не відомо.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 180 см, волосся сиве коротке з залисинами, сиві вуса.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.
Важлива будь-яка інформація!
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