У Дніпрі на деякий час обмежать рух Соборною площею: коли та чому

У Дніпрі звузять проїжджу частину біля Соборної площі.

У Дніпрі хочуть тимчасово звузити проїзну частину на площі Соборної.

Причина – проведення ремонтних робіт. Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради.

Як стало відомо з оприлюдненого документа, з метою проведення аварійних робіт з ремонту колектору зливової каналізації, з 15 квітня по 15 травня 2024 року буде тимчасово звужено проїзну частину площі Соборної на ділянці від буд. № 14-Г до проспекту Дмитра Яворницького.

На час проведення ремонту мають встановити огорожу та сигнальне освітлення. Організують рух пішоходів та транспорту. Після завершення робіт буде демонтовано огорожу, відновлено дорожнє покриття та проведено благоустрій території.

Зазначимо, що рішення поки не прийнято, оскільки його не підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

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