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На Дніпропетровщині попрощалися з воїном ЗСУ, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення

Сьогодні 08:30
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Вічна слава!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з воїном ЗСУ, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення

8 листопада у Верхівцевому попрощалися з солдатом ЗСУ Віктором Деревянко.

Мужній воїн загинув 24 лютого 2022 року у бою з російськими окупантами поблизу н. п. Рикове Херсонської області, взявши на себе перші удари ворога під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Віктор з квітня 2018 року проходив службу в ЗСУ за контрактом на посаді навідника мотопіхотного відділення однієї з військових частин. У нього залишилися батьки, брат та бабуся.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Вічні слава, пам’ять і шана Герою!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині попрощалися з воїном ЗСУ, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення

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