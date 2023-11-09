На Дніпропетровщині попрощалися з воїном ЗСУ, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення

8 листопада у Верхівцевому попрощалися з солдатом ЗСУ Віктором Деревянко.
Мужній воїн загинув 24 лютого 2022 року у бою з російськими окупантами поблизу н. п. Рикове Херсонської області, взявши на себе перші удари ворога під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.
Віктор з квітня 2018 року проходив службу в ЗСУ за контрактом на посаді навідника мотопіхотного відділення однієї з військових частин. У нього залишилися батьки, брат та бабуся.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
Вічні слава, пам’ять і шана Герою!
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