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  • На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Сегодня 08:30
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Вечная слава!

Новости Днепра про На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

8 ноября в Верховцево попрощались с солдатом ВСУ Виктором Деревянко.

Воин погиб 24 февраля 2022 года в бою с российскими оккупантами возле н. п. Рыково Херсонской области, взяв на себя первые удары врага во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Виктор с апреля 2018 года проходил службу в ВСУ по контракту на должности наводчика мотопехотного отделения одной из воинских частей. У него остались родители, брат и бабушка.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.

Вечные слава и память Герою!

Новости Днепра про На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

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Новости Днепра про На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторженияУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторженияРусский

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