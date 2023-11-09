На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

8 ноября в Верховцево попрощались с солдатом ВСУ Виктором Деревянко.
Воин погиб 24 февраля 2022 года в бою с российскими оккупантами возле н. п. Рыково Херсонской области, взяв на себя первые удары врага во время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Виктор с апреля 2018 года проходил службу в ВСУ по контракту на должности наводчика мотопехотного отделения одной из воинских частей. У него остались родители, брат и бабушка.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.
Вечные слава и память Герою!
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