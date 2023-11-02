На Дніпропетровщині помітили “весняного метелика” (ФОТО)

Цього метелика помітили у Кривому Розі.

Тепла осінь сприяє тому, що більшість тварин та комах досі радують нас своїми гостинами.

Так, у Кривому Розі місцеві мешканці нещодавно побачили незвичайного метелика – лимонницю.

Фото опублікував Євген Шумило у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Цей метелик (його ще називають цитринець або палист крушиновий) належить до родини Біланові. Він відрізняється від інших кольором і формою крил, які здаються обрізаними. Зазвичай таких комах можна побачити навесні з теплими променями сонечка, тому їх ще називають першими весняними метеликами. Другий раз лимонниця пожвавлюється в кінці липня і пурхає аж до осені. З настанням холодів вона знаходить теплі, затишні місця для зимівлі.

Такі метелики мешкають у всій Європі, Азії. Їх навіть можна зустріти на півночі Африки. Лимонниця вважається справжнім довгожителем – вона здатна прожити 13 місяців, але більшу частину проводить в сплячому стані.

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