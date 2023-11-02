На Днепропетровщине заметили «весеннюю бабочку» (ФОТО)

Теплая осень способствует тому, что большинство животных и насекомых до сих пор радуют нас своим присутствием.
Так, в Кривом Роге местные жители недавно увидели необычную бабочку – лимонницу.
Фото опубликовал Евгений Шумило в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».
Эта бабочка (ее еще называют крушинница) принадлежит к семейству белянок. Она отличается от других цветом и формой крыльев, которые кажутся обрезанными. Обычно таких насекомых можно увидеть весной с теплыми лучами солнышка, поэтому их еще называют первыми весенними бабочками. Второй раз лимонница оживляется в конце июля и порхает вплоть до осени. С наступлением холодов она ищет теплые, уютные места для зимовки.
Такие бабочки обитают во всей Европе, Азии. Их даже можно встретить на севере Африки. Лимонница считается настоящим долгожителем – она способна прожить 13 месяцев, но большую часть проводит в спящем состоянии.
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