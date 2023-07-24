На Дніпропетровщині помітили найрідкіснішого жука в світі

У мережі показали найрідкіснішого жука в світі.

Біологиня Світлана Кияк показала рідкісного жука – больбелязма однорогого. Помітили комаху в одній із балок Верхньодніпровського району.

Больбелязм однорогий – занесений до Червоної книги України. На території Дніпропетровщини його присутність вдалося зафіксувати тільки декілька разів. За словами фахівців, цей жук справжній відлюдник, адже більшу частину часу ховається під землею, іноді визираючи на поверхню.

Живе в листяних лісах та лісосмугах, де можна легко сховатися від чужих очей. Що цікаво, біологам досі не вдалося з’ясувати як харчується та розмножується больбелязм. Науковці припускають, що він їсть підземні гриби.

Побачити больбелязма можна короткий час після заходу сонця, коли жук вибирається з-під землі та може політати. При зустрічі з чужинцями комаха починає видавати гучні звуки, які націлені відлякувати хижаків.

Світлана опублікувала відео з крихітним створінням. Увімкніть звук, щоб почути “спів” цього рідкісного жука.

За больбелязмом зазвичай полюють зозуля, одуд та кібчик червононогий.

Больбелязма можна вважати одним із найрідкісніших жуків у світі. За деякими припущеннями, ці жуки як вид вимерли у Франції, Швейцарії, Польщі та Чехії. У решті країн представники комахи є, але в обмеженій кількості.

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