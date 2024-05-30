Трагедія в Кривому Розі. Маму загиблого в кар’єрі 6-річного хлопчика судили: що відомо

Матір 6-річного Данила Литенця, якого в грудні 2022 року знайшли мертвим в Інгулецькому карʼєрі, судили через півтора року після його загибелі.

Після трагедії у жінки вилучили двох малолітніх дітей рішенням суду та зобов’язали сплачували аліменти на їх утримання. Батьківських прав не позбавили, про це пише місцеве видання “На часі”.

Днями Інгулецький суд присудив жінці три роки за ґратами за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Проте, з роком випробувального терміну, тож мама за бажання може повернути опіку над своїми дітьми.

Що передувало?

Як з’ясували правоохоронці, обвинувачена мала чотирьох дітей – 18, 12, 6 та 5 років. Вона не створила їм належних умов для проживання, часто зловживала алкоголем, не працювала, жила зі співмешканцем та своєю матір’ю її коштом. Двоє дітей – 12 та 5 років проживали з бабусями, та горе-мати ними не цікавилась. Батько також не спілкувався зі своїми дітьми та матеріально не допомагав.

За два роки до трагедії, у 2020 році, жінку двічі притягали до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. У 2018 році один із дітей, якому на той час не було і року, сильно обпікся окропом, та мати відмовилась від його госпіталізації.

У листопаді 2022, коли 6-річний син зник безвісти, мати не відразу помітила відсутність дитина та не звернулася до поліції. Свою байдужість вона тоді пояснила тим, що хлопчик і раніше йшов з дому та не повертався.

Знайшли дитину разом з іншим хлопчиком тільки через три тижні. Тіла дітей були в кар`єрі ПрАТ “Інгулецький ГЗК” разом з тілом іншого зниклого хлопчика – 8-річного Георгія Ковальова. Судмедекспертиза встановила, що смерть дітей настала у першу ніч перебування у кар`єрі внаслідок переохолодження – тоді мінімальна температура повітря вночі була в межах 0 С°.

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