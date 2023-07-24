Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

Сегодня 19:33
просмотров

В сети показали самого редкого жука в мире.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

Биологиня Светлана Кияк показала редкого жука – больбелязма однорогого. Заметили насекомое в одной из балок Верхнеднепровского района.

Больбелязм однорогий – занесен в Красную книгу Украины. На территории Днепропетровской области его присутствие удалось зафиксировать только несколько раз. По словам специалистов, этот жук настоящий отшельник, ведь большую часть времени прячется под землей, иногда выглядывая на поверхность.

Обитает в лиственных лесах и лесных полосах, где можно легко укрыться от чужих глаз. Что интересно, биологам до сих пор не удалось выяснить, как питается и размножается больбелязм. Ученые предполагают, что он ест подземные грибы.

Увидеть больбелязма можно короткое время после заката, когда жук выбирается из-под земли и может полетать. При встрече с чужаками насекомое начинает издавать громкие звуки, которые нацелены отпугивать хищников.

Светлана опубликовала видео с крошечным детищем. Включите звук, чтобы услышать «пение» этого редкого жука.

За болебелязмом обычно охотятся кукушка, одуд и кобчик красноногий.

Больбелязма можно считать одним из самых редких жуков в мире. По некоторым предположениям, эти жуки как вид вымерли во Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. В остальных странах представители насекомого есть, но в ограниченном количестве.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в миреУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в миреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 18:00
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.

Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 16:24
Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности
Новости Днепра
Сегодня 13:03
В Днепре почти на неделю перекроют движение по улице Посполитой: подробности

Важная информация!

В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю
Новости Днепра
Сегодня 12:34
В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.

Последние новости

Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха
Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха

Полезная информация!

Сегодня 19:34
6
просмотров
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах

Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.

Сегодня 19:21
3
просмотров
В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»
В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.

Сегодня 18:01
4
просмотров
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.

Сегодня 18:00
7
просмотров
Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно
Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений.

Сегодня 17:34
4
просмотров
В Днепре на Сагайдачного возле детской площадки заметили несколькометровый костер: что известно
В Днепре на Сагайдачного возле детской площадки заметили несколькометровый костер: что известно

Местные пытаются потушить огонь своими силами.

Сегодня 17:00
3
просмотров
Жители Днепра смогут украсить своими изделиями переулок в центре города
Жители Днепра смогут украсить своими изделиями переулок в центре города

Для жителей Днепра проведут мастер-класс по изготовлению украшений.

Сегодня 16:42
3
просмотров
Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)
Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 16:24
6
просмотров
Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой
Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой

В Днепре правоохранители кошмарили криптовалютщиков.

Сегодня 16:08
3
просмотров
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)
ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для…

Сегодня 15:52
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх