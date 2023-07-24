На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

В сети показали самого редкого жука в мире.

Биологиня Светлана Кияк показала редкого жука – больбелязма однорогого. Заметили насекомое в одной из балок Верхнеднепровского района.

Больбелязм однорогий – занесен в Красную книгу Украины. На территории Днепропетровской области его присутствие удалось зафиксировать только несколько раз. По словам специалистов, этот жук настоящий отшельник, ведь большую часть времени прячется под землей, иногда выглядывая на поверхность.

Обитает в лиственных лесах и лесных полосах, где можно легко укрыться от чужих глаз. Что интересно, биологам до сих пор не удалось выяснить, как питается и размножается больбелязм. Ученые предполагают, что он ест подземные грибы.

Увидеть больбелязма можно короткое время после заката, когда жук выбирается из-под земли и может полетать. При встрече с чужаками насекомое начинает издавать громкие звуки, которые нацелены отпугивать хищников.

Светлана опубликовала видео с крошечным детищем. Включите звук, чтобы услышать «пение» этого редкого жука.

За болебелязмом обычно охотятся кукушка, одуд и кобчик красноногий.

Больбелязма можно считать одним из самых редких жуков в мире. По некоторым предположениям, эти жуки как вид вымерли во Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. В остальных странах представители насекомого есть, но в ограниченном количестве.

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