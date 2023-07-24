На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

Биологиня Светлана Кияк показала редкого жука – больбелязма однорогого. Заметили насекомое в одной из балок Верхнеднепровского района.
Больбелязм однорогий – занесен в Красную книгу Украины. На территории Днепропетровской области его присутствие удалось зафиксировать только несколько раз. По словам специалистов, этот жук настоящий отшельник, ведь большую часть времени прячется под землей, иногда выглядывая на поверхность.
Обитает в лиственных лесах и лесных полосах, где можно легко укрыться от чужих глаз. Что интересно, биологам до сих пор не удалось выяснить, как питается и размножается больбелязм. Ученые предполагают, что он ест подземные грибы.
Увидеть больбелязма можно короткое время после заката, когда жук выбирается из-под земли и может полетать. При встрече с чужаками насекомое начинает издавать громкие звуки, которые нацелены отпугивать хищников.
Светлана опубликовала видео с крошечным детищем. Включите звук, чтобы услышать «пение» этого редкого жука.
За болебелязмом обычно охотятся кукушка, одуд и кобчик красноногий.
Больбелязма можно считать одним из самых редких жуков в мире. По некоторым предположениям, эти жуки как вид вымерли во Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. В остальных странах представители насекомого есть, но в ограниченном количестве.
Читайте также:
Автор:
Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.
Подготовьтесь!
Важная информация!
В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.
Полезная информация!
Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.
В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.
Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.
Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений.
Местные пытаются потушить огонь своими силами.
Для жителей Днепра проведут мастер-класс по изготовлению украшений.
Подготовьтесь!
В Днепре правоохранители кошмарили криптовалютщиков.
Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!