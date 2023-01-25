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На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипом

Сьогодні 16:05
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У Кривому Розі зафіксували випадок смерті від грипу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипом

Про це йдеться в повідомленні обласного лабораторного центру МОЗ України.

Відомо, що пацієнт хворів на грип типу А. Зазначається, що діагноз був підтверджений при молекулярно-генетичному дослідженні (ПЛР-дослідження).

Померлий — дорослий, проти грипу він не вакцинувався.

Загалом в епідемічному сезоні 2022/2023 років на Дніпропетровщині від грипу померли двоє людей. Обидва випадки підтверджені лабораторно.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипомУкраїнська

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