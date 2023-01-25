На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипом

Про це йдеться в повідомленні обласного лабораторного центру МОЗ України.
Відомо, що пацієнт хворів на грип типу А. Зазначається, що діагноз був підтверджений при молекулярно-генетичному дослідженні (ПЛР-дослідження).
Померлий — дорослий, проти грипу він не вакцинувався.
Загалом в епідемічному сезоні 2022/2023 років на Дніпропетровщині від грипу померли двоє людей. Обидва випадки підтверджені лабораторно.
Читайте також:
Автор:
Задля зменшення дефіциту в енергосистемі компанія ДТЕК розпочала в січні…
23 січня близько 17:40 до поліції надійшло повідомлення про те,…
На Дніпропетровщині можуть продавати небезпечне печиво з Румунії
Зняти будинок у Дніпрі можна набагато дешевше, ніж орендувати квартиру.…