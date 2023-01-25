На Днепропетровщине умер пациент, который болел гриппом

Всего в эпидемическом сезоне 2022/2023 годов на Днепропетровщине от гриппа умерли два человека. Оба случая подтверждены лабораторно.

Умерший – взрослый, против гриппа он не вакцинировался.

Известно, что пациент болел гриппом типа А. Отмечается, что диагноз был подтвержден при молекулярно-генетическом исследовании (ПЦР-исследование).

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Минздрава.

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