На Днепропетровщине умер пациент, который болел гриппом

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Минздрава.
Известно, что пациент болел гриппом типа А. Отмечается, что диагноз был подтвержден при молекулярно-генетическом исследовании (ПЦР-исследование).
Умерший – взрослый, против гриппа он не вакцинировался.
Всего в эпидемическом сезоне 2022/2023 годов на Днепропетровщине от гриппа умерли два человека. Оба случая подтверждены лабораторно.
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