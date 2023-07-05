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  • На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

Вчора 16:59
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Сьогодні, 5 липня, о 13:03 на лінію «101» повідомили про займання вантажівки на автошляху Н-08 "Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя" поза межами села Правобережне Кам’янського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загорілося заднє колесо вантажного автомобіля MAN.

Займання локалізували о 13:22 та ліквідували о 13:24.

Вогонь пошкодив колесо на площі 1 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНСУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНСРусский

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