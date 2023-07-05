На Дніпропетровщині під час руху у фури загорілося колесо: коментар ДСНС

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загорілося заднє колесо вантажного автомобіля MAN.
Займання локалізували о 13:22 та ліквідували о 13:24.
Вогонь пошкодив колесо на площі 1 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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