На Днепропетровщине во время движения у фуры загорелось колесо: комментарий ГСЧС

Сегодня, 5 июля, в 13:03 на линию «101» сообщили о возгорании грузовика на автодороге Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье" за пределами села Правобережное Каменского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелось заднее колесо грузового автомобиля MAN.

Возгорание локализовали в 13:22 и ликвидировали в 13:24.

Огонь повредил колесо на площади 1 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 4 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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