На Дніпропетровщині під час пожежі двоє чоловіків отримали серйозні опіки

Відповідне повідомлення надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о четвертій ранку. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло на території приватного одноповерхового житлового будинку.
Травмування отримали двоє чоловіків, які знаходилися всередині житла. Їх госпіталізували до лікарні працівники екстреної медичної допомоги з серйозними опіками
Вогнем пошкоджено дах житлового будинку та речі домашнього вжитку на загальній площі 35 кв. м. Закінчили гасити полум’я о сьомій ранку.
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