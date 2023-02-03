Помер легендарний модельєр Пако Рабанн: не дожив до свого 89-річчя два тижні

У п’ятницю, 3 лютого, стало відомо про смерть 88-річного французького модельєра Пако Рабанна.

Про це повідомляють ЗМІ.

18 лютого зірці світу моди могло б виповниться 89 років.

Зазначимо, Пако Рабанн — французький модельєр-кутюр’є іспанського походження, революціонер у світі моди 1960-х років. 1973 року він перевернув світ парфумерії, створивши чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів і дерева (Paco Rabanne pour Homme).

Кутюр’є також відомий як дизайнер костюмів для театру й кіно. Він розробив костюми більш ніж для 35 фільмів, а також для незліченної безлічі театральних постановок і балетів. Один із найзнаменитіших костюмів у кіно — костюм, розроблений для Джейн Фонди у фантастичному фільмі «Барбарелла».

Неодноразово маестро відвідув і Київ. 2006 року перебував із виставкою графіки з 26 аркушів, витриману у чорно-білій гамі. Виявилося, шо професіонал у царині одягу цікавився насамперед людським обличчям, яке є мірилом духовності. Побачені ним зміни часів Помаранчевої Революції він узагальнив метафорично: «Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки».

Читайте також:

Українська

Автор: