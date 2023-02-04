На Днепропетровщине во время пожара двое мужчин получили серьезные ожоги

В субботу, 4 февраля, на улице Зеленая села Всесвятское Новомосковского района произошел пожар.

Соответствующее сообщение поступило в Службу спасения «101» примерно в четыре утра. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на территории частного одноэтажного жилого дома.

Травмы получили двое мужчин, которые находились внутри жилья. Их госпитализировали в больницу работники экстренной медицинской помощи с серьезными ожогами.

Огнем повреждена крыша жилого дома и вещи домашнего обихода на общей площади 35 кв. м. Закончили тушить пламя в семь утра.

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