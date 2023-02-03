Зник ще 16 грудня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка

Як повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області, з 16 грудня 2022 року 34-річний мешканець села Михайлівка Новомосковського району не з’являється за місцем мешкання. На теперішній час його місце перебування не відоме. Поліцейські з’ясували, що чоловік може вести бродячий спосіб життя.
Прикмети: на вигляд 35 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, очі карі.
Був одягнений: куртка коричнева, штани чорні та чорні гумові чоботи. При собі мав рюкзак темного кольору з теплою ковдрою.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: 102, (095) 907-52-03, (098) 242-58-03.
Важлива будь-яка інформація!
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