На Дніпропетровщині пенсіонер побив сусідку під час сварки через кота, який живе у під’їзді

У Кривому Розі пенсіонер побив сусідку через кота, що живе на сходинковому майданчику їх під’їзду. Про це йдеться у вироку Тернівського суду Кривого Рогу, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.
Як йдеться у матеріалах справи, пенсіонер зустрів свою сусідку в під’їзді. Криворіжці почали сваритися через кота, який живе у під’їзді. Суперечка переросла у бійку. Чоловік штовхнув жінку. Вона вдарилася головою об поштові скриньки.
Потім пенсіонер схопив сусідку за халат та вдарив по обличчю. Через удар, у жінки з губи пішла кров. Під час суду криворіжець визнав свою вину та покаявся.
Зважаючи на те, що жінка отримала легкі умисні тілесні ушкодження, а пенсіонер раніше не був судимий та визнав свою вину, йому призначили покарання у вигляді штрафу. Криворіжець має заплатити 510 гривень до суду.
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