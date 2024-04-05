На Днепропетровщине пенсионер избил соседку во время ссоры из-за живущего в подъезде кота

В Кривом Роге пенсионер избил соседку из-за кота, живущего на лестничной площадке их подъезда. Об этом говорится в приговоре Терновского суда Кривого Рога, обнародованного в Едином реестре судебных решений.
Как говорится в материалах дела, пенсионер встретил свою соседку в подъезде. Криворожцы начали ссориться из-за живущего в подъезде кота. Спор перерос в драку, во время которой мужчина толкнул женщину. Она ударилась головой о почтовые ящики.
Затем пенсионер схватил соседку за халат и ударил по лицу. Из-за удара, у женщины из губы пошла кровь. Во время суда криворожец признал свою вину и покаялся.
Учитывая, что женщина получила легкие умышленные телесные повреждения, а пенсионер ранее не был судим и признал свою вину, ему назначили наказание в виде штрафа. Криворожец должен заплатить 510 гривен в суд.
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