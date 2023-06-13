На Дніпропетровщині низка електричок змінила графік руху

Через перехід на літній графік руху поїздів далекого спрямування кілька електричок на Дніпропетровщині змінили час відправлення.

Про це повідомляють у Придніпровській залізниці.

– № 6402 Апостолове – Дніпро-Лоцманська, відправлення зі ст. Апостолове о 03:18; прибуття до ст. Дніпро-Лоцманська о 07:40;

– № 6405 Дніпро-Лоцманська-Апостолове, відправлення зі ст. Дніпро-Лоцманська о 08:15; прибуття до ст. Апостолове о 12:52;

– № 6451 Кривий Ріг-Головний – Інгулець, відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:51; прибуття до ст. Інгулець о 07:56;

– № 6453 Інгулець – Кривий Ріг-Головний, відправлення зі ст. Інгулець о 08:26; прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 09:43;

– № 6455 Кривий Ріг-Головний – Інгулець, відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 17:49; прибуття до ст. Інгулець о 19:00;

– № 6457 Інгулець – Кривий Ріг-Головний, відправлення зі ст. Інгулець о 19:30; прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 20:44;

– № 6507 П’ятихатки – Рокувата, відправлення зі ст. П’ятихатки о 12:58; прибуття до ст. Рокувата о 14:25;

– № 6508 Рокувата – П’ятихатки, відправлення зі ст. Рокувата – 14:45; прибуття до ст. П’ятихатки о 16:10;

– № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве, відправлення зі ст.Кривий Ріг-Головний о 06:31; прибуття до ст. Верхівцеве о 08:53;

– № 6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь, відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 12:54; ст. Чортомлик – 14:43-14:45; прибуття до ст. Нікополь о 15:21. На час проведення ремонтних робіт на місці зсуву ґрунту вздовж залізничного полотна цей приміський поїзд курсуватиме за чинним розкладом до/зі ст. Чортомлик.

З детальним розкладом можна ознайомитись за посиланням.

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