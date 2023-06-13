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Водія затиснуло в салоні: у Дніпрі фура врізалася в дерево

Сьогодні 16:45
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Вантажівка влетіла в дерево.

Новости Днепра про Водія затиснуло в салоні: у Дніпрі фура врізалася в дерево

Як повідомили в ДСНС, у вівторок, 13 червня, у Дніпрі на вулиці Криничній сталася ДТП. За даними рятувальників, близько 12:22 вантажівка DAF врізалася в дерево поблизу садового товариства Меліоратор. 

Водія вантажівки затиснуло в салоні. 

Приїхавши на виклик, рятувальники за допомогою спецінструмента витягли 59-чоловіка, який застряг в понівеченій вантажівці. На місце приїхали медики, але від госпіталізації постраждалий відмовився. 

Новости Днепра про Водія затиснуло в салоні: у Дніпрі фура врізалася в дерево

Нагадаємо, раніше на вулиці Антоновича зіткнулися маршрутка та трамвай. 

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Новости Днепра про Водія затиснуло в салоні: у Дніпрі фура врізалася в деревоУкраїнська

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