В Днепропетровской области ряд электричек изменил график движения

Из-за перехода на летний график движения поездов дальнего следования несколько электричек на Днепропетровщине изменили время отправления.

Об этом сообщают в Приднепровской железной дороги.

– № 6402 Апостолово – Днепро-Лоцманская, отправление со ст. Апостолово в 03:18; прибытие в ст. Днепро-Лоцманская в 07:40;

– № 6405 Днепро-Лоцманская-Апостолово, отправление со ст. Днепро-Лоцманская в 08:15; прибытие в ст. Апостолово в 12:52;

– № 6451 Кривой Рог-Главный – Ингулец, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 06:51; прибытие в ст. Ингулец в 07:56;

– № 6453 Ингулец – Кривой Рог-Главный, отправление со ст. Ингулец в 08:26; прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 09:43;

– № 6455 Кривой Рог-Главный – Ингулец, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 17:49; прибытие в ст. Ингулец в 19:00;

– № 6457 Ингулец – Кривой Рог-Главный, отправление со ст. Ингулец в 19:30; прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 20:44;

– № 6507 Пятихатки – Роковатая, отправление со ст. Пятихатки в 12:58; прибытие в ст. Роковатая в 14:25;

– № 6508 Роковатая – Пятихатки, отправление со ст. Роковатая – 14:45; прибытие в ст. Пятихатки в 16:10;

– № 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 06:31; прибытие в ст. Верховцево в 08:53;

– № 6474 Кривой Рог-Главный – Никополь, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 12:54; ст. Чертомлык – 14:43-14:45; прибытие в ст. Никополь в 15:21.

На время проведения ремонтных работ на месте оползня вдоль железнодорожного полотна этот пригородный поезд будет курсировать по действующему расписанию до/со ст. Черномлык.

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке

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