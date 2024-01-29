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  • На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий “шахед”: уламки впали на територію агропідприємства

На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий “шахед”: уламки впали на територію агропідприємства

Сьогодні 07:56
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Учора ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотником типу "Shahed".
Новости Днепра про На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий

Фото умовне.

Наші захисники знищили його в Синельниківському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА. 

Пізніше він уточнив, що уламки збитого безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Люди цілі.

Крім того, вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах — тихо, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині наші захисники збили ворожий Українська

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