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  • На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский «шахед»: обломки упали на территорию агропредприятия

На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский «шахед»: обломки упали на территорию агропредприятия

Сегодня 07:56
просмотров

Вчера вечером россияне атаковали Днепропетровщину беспилотником типа "Shahed".
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Фото условное.

Наши защитники уничтожили его в Синельниковском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Позже он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию агропредприятия. Побили крышу здания. Люди целые.

Кроме того, ночью российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. По одному из сел ударили тяжелой артиллерией. Погибших и пострадавших нет.

В других районах – тихо, – добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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