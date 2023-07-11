На Дніпропетровщині на трасі Honda врізалась у припаркований Volkswagen: є постраждалі

Будьте обережні за кермом!

Учора, 10 липня, у Павлоградському районі на трасі М-30 сталася аварія.

Там Honda на швидкості врізалась у припаркований на узбіччі Volkswagen.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що за кермом Honda був 50-річний чоловік. Рухаючись по трасі М-30, він врізався у Volkswagen, який стояв на узбіччі.

Водій та пасажир автомобіля Honda отримали тілесні ушкодження. В якому вони стані – невідомо.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Читайте також:

Українська

Автор: