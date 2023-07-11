На Дніпропетровщині на трасі Honda врізалась у припаркований Volkswagen: є постраждалі

Учора, 10 липня, у Павлоградському районі на трасі М-30 сталася аварія.
Там Honda на швидкості врізалась у припаркований на узбіччі Volkswagen.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що за кермом Honda був 50-річний чоловік. Рухаючись по трасі М-30, він врізався у Volkswagen, який стояв на узбіччі.
Водій та пасажир автомобіля Honda отримали тілесні ушкодження. В якому вони стані – невідомо.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Читайте також:
Автор:
Виглядає дуже мило!
Дніпряни знайшли в себе вдома плазуна.
Субсидія нараховується мешканцям Дніпра та України, якщо оплата комунальних платежів…
Потрібна ваша допомога!