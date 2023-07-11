В Днепропетровской области на трассе Honda врезалась в припаркованный Volkswagen: есть пострадавшие

Будьте осторожны за рулем!

Вчера, 10 июля, в Павлоградском районе на трассе М-30 произошла авария.

Там Honda на скорости врезалась в припаркованный на обочине Volkswagen.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что за рулем Honda был 50-летний мужчина. Двигаясь по трассе М-30, он врезался в стоявший на обочине Volkswagen.

Водитель и пассажир автомобиля Honda получили телесные повреждения. В каком они состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

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