В Днепропетровской области на трассе Honda врезалась в припаркованный Volkswagen: есть пострадавшие

Вчера, 10 июля, в Павлоградском районе на трассе М-30 произошла авария.
Там Honda на скорости врезалась в припаркованный на обочине Volkswagen.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что за рулем Honda был 50-летний мужчина. Двигаясь по трассе М-30, он врезался в стоявший на обочине Volkswagen.
Водитель и пассажир автомобиля Honda получили телесные повреждения. В каком они состоянии – неизвестно.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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