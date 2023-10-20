На Дніпропетровщині мотоцикліст зіткнувся з цистерною: водій загинув

У Кам'янському мотоцикліст зіткнувся з фурою.

Смертельна ДТП сталася на в’їзді до Кам’янського поблизу АЗС WOG. Про це пише Sobitie.

Аварія сталася близько 14:30 на в’їзді в Кам’янське. Зіткнулися вантажна цистерна «DAF» і мотоцикліст (за попередніми даними, 1984 року народження).

За попередньою інформацією, автоцистерна виїхала на зустрічну смугу. І в цей момент в неї в лобову врізався мотоцикліст.

Внаслідок отриманих травм водій двоколісного загинув на місці. Наразі там працюють співробітники поліції, які з’ясовують усі обставини події.

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