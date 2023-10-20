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В Днепропетровской области мотоциклист столкнулся с цистерной: водитель погиб

Сегодня 16:05
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В Каменском мотоциклист столкнулся с фурой.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мотоциклист столкнулся с цистерной: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло на въезде в Каменское вблизи АЗС WOG. Об этом пишет Sobitie.

Авария произошла около 14:30 на въезде в Каменское. Столкнулись грузовая цистерна «DAF» и мотоциклист (по предварительным данным, 1984 года рождения).

По предварительной информации, автоцистерна выехала на встречную полосу. И в этот момент в нее в лобовую врезался мотоциклист.

В результате полученных травм водитель двухколесного погиб на месте. Там работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мотоциклист столкнулся с цистерной: водитель погиб

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