В Днепропетровской области мотоциклист столкнулся с цистерной: водитель погиб

В Каменском мотоциклист столкнулся с фурой.

Смертельное ДТП произошло на въезде в Каменское вблизи АЗС WOG. Об этом пишет Sobitie.

Авария произошла около 14:30 на въезде в Каменское. Столкнулись грузовая цистерна «DAF» и мотоциклист (по предварительным данным, 1984 года рождения).

По предварительной информации, автоцистерна выехала на встречную полосу. И в этот момент в нее в лобовую врезался мотоциклист.

В результате полученных травм водитель двухколесного погиб на месте. Там работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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