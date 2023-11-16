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На Дніпропетровщині коти почали частіше хворіти на сказ

Сьогодні 10:02
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На Дніпропетровщині продовжують фіксувати випадки захворювання на сказ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині коти почали частіше хворіти на сказ

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, з початку листопада в регіоні зафіксували 12 випадків захворювання на сказ. Хворіють собаки, лисиці та коти. 

Що цікаво, з 12 підтверджених випадків, 8 – це коти. Осередки хвороби фіксували у Новомосковському та Криворізькому районі – по одному випадку, 2 – у Дніпровському, і аж 4 випадки у Синельниківському.

Зауважимо, сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус вражає центральну нервову систему. 

Заразитися можна через укус, подряпину чи слину інфікованої тварини. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині коти почали частіше хворіти на сказУкраїнська

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