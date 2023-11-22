На Дніпропетровщині колишній працівник овочебази вночі виніс звідти 350 кг товару

У Кам'янському районі з овочебази вкрали 350 кілограмів овочів.

Пропажу великої партії розфасованого товару виявила співробітниця овочебази. Жінка відразу поскаржилася на крадіжку до поліції. Овочі зникли вночі 7 листопада. Як виявилося пізніше, до злочину причетний колишній працівник складу.

Поліцейський офіцер громади знайшов крадія через кілька тижнів. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який раніше працював на овочебазі. Завдяки цьому зловмисник знав, де зберігаються овочі та як непоміченим потрапити на територію складу.

Усю ніч чоловік виносив 350 кілограмів розфасованих по мішках овочів. Вкрадене переносив до заздалегідь облаштованої схованки неподалік овочебази. Потім невеликими партіями забрав викрадене додому та перепродав.