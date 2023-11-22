На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг

Пропажу крупной партии расфасованного товара обнаружила сотрудница овощебазы. Женщина сразу пожаловалась на воровство в полицию. Овощи исчезли ночью 7 ноября. Как оказалось позже, к преступлению причастен бывший работник склада.
Полицейский офицер общины нашел вора через несколько недель. Им оказался 27-летний местный житель, ранее работавший на овощебазе. Благодаря этому злоумышленник знал, где хранятся овощи и как незамеченным попасть на территорию склада.
Всю ночь мужчина выносил 350 килограммов расфасованных по мешкам овощей. Украденное переносил в заранее обустроенный тайник неподалеку от овощебазы. Потом небольшими партиями забрал похищенное домой и перепродал.
21 ноября по согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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