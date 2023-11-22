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На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг

Сегодня 15:28
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В Каменском районе из овощебазы украли 350 килограммов овощей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг

Пропажу крупной партии расфасованного товара обнаружила сотрудница овощебазы. Женщина сразу пожаловалась на воровство в полицию. Овощи исчезли ночью 7 ноября. Как оказалось позже, к преступлению причастен бывший работник склада.

Полицейский офицер общины нашел вора через несколько недель. Им оказался 27-летний местный житель, ранее работавший на овощебазе. Благодаря этому злоумышленник знал, где хранятся овощи и как незамеченным попасть на территорию склада.

Всю ночь мужчина выносил 350 килограммов расфасованных по мешкам овощей. Украденное переносил в заранее обустроенный тайник неподалеку от овощебазы. Потом небольшими партиями забрал похищенное домой и перепродал.

21 ноября по согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг

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