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На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)

Сьогодні 07:20
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)

У четвер, 9 листопада, на лінію “101” повідомили про пожежу в багатоквартирному будинку, розташованому на вулиці Таланова села Раївка Синельниківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що у квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, горить домашнє майно на площі 5 кв. м.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час гасіння займання ДСНС-ники виявили 48-річного чоловіка. Його вивели на свіже повітря. Від госпіталізації врятований мешканець відмовився.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)

До гасіння пожежі залучили 8 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)Українська

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