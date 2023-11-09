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У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину

Сьогодні 19:59
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Поліціянти продовжують пошуки зниклої 17-річної дівчини.

Новости Днепра про У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину

17-річна Кристина Бардіна зникла 10 днів тому. Як повідомили правоохоронці, востаннє дівчину бачили 30 жовтня. Вона вийшла з дому і досі не повернулася. За цей час поліціянти перевірили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та близьких. 

Поки що її знайти не вдалося. Рідні, друзі та правоохоронці не втрачають надії розшукати дівчину.

Нагадуємо прикмети Кристини Бардіної: на вигляд 16-17 років, зріст 169 см, середньої статури, бордове волосся, зачіска каре, очі карі.

Була одягнена: чорні джинси, чорну кофту з капюшоном, білі кросівки.

Особливі прикмети:татуювання на лівому плечі у вигляді сонця та місяця.

Куди повідомляти? 

Якщо у вас є інформація щодо того, де може перебувати дівчина, повідомте про це в поліцію.

Телефони: 096 865 39 49, 099 618 08 48 або 102.

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Новости Днепра про У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчинуРусский

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