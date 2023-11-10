В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня мужчину (ВИДЕО)

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

В четверг, 9 ноября, на линию «101» сообщили о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Таланова в селе Раевка Синельниковского района.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома, горит домашнее имущество на площади 5 кв. м.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время тушения возгорания ГСЧС-ники обнаружили 48-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух. От госпитализации он отказался.

К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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