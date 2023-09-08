На Дніпропетровщині домашні собаки покусали двох дітей: постраждалі у лікарні

У Кривому Розі днями сталися два нещасних випадки - домашні собаки покусали дітей.

Про це у соцмережі розповіла медик Марія Полян.

Перший випадок стався 2 вересня. 12-річний хлопчик грав з м’ячем на подвір’ї власного будинку. В якийсь момент мʼяч опинився біля будки з собакою. Дитина прибігла туди, що забрати іграшку, і в цей момент на неї напав пес – вкусив хлопчика за гомілку.

Як виявилось, собака не мав жодних щеплень. Хлопчику надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні.

Другий випадок стався 5 вересня. На 6-річну дівчинку напала домашня німецька вівчарка, яка завдала дитині серйозних глибоких ран. Медики надали постраждалій усю необхідну допомогу. Дівчинку з ранами голови, задньої поверхні грудної клітки та лівого плеча госпіталізували до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні.

Малечі бажаємо скорішого одужання! Господарям домашніх тварин хочемо нагадати – не ігноруйте профілактичні щеплення ваших улюбленців та слідкуйте за поведінкою домашніх тварин, щоб не мати трагічних наслідків, – додала Марія Полян.

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