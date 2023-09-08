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  • В Днепропетровской области домашние собаки покусали двоих детей: пострадавшие в больнице

В Днепропетровской области домашние собаки покусали двоих детей: пострадавшие в больнице

Сегодня 16:03
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В Кривом Роге на днях произошло два несчастных случая - домашние собаки покусали детей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области домашние собаки покусали двоих детей: пострадавшие в больнице

Об этом в соцсети рассказала медик Мария Полян.

Первый случай произошел 2 сентября. 12-летний мальчик играл с мячом во дворе собственного дома. В какой-то момент мяч оказался возле будки с собакой. Ребенок прибежал туда, чтобы забрать игрушку, и в этот момент на него напал пес – укусил мальчика за голень.

Как оказалось, собака не имела прививок. Мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.

Второй случай произошел 5 сентября. На 6-летнюю девочку напала домашняя немецкая овчарка, которая нанесла ребенку серьезные глубокие раны. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. Девочку с ранами головы, задней поверхности грудной клетки и левого плеча госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.

Детям желаем скорейшего выздоровления! Хозяевам домашних животных хотим напомнить – не игнорируйте профилактические прививки ваших любимцев и следите за поведением домашних животных, чтобы не иметь трагических последствий, – добавила Мария Полян.

Новости Днепра про В Днепропетровской области домашние собаки покусали двоих детей: пострадавшие в больнице

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