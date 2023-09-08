В Днепропетровской области домашние собаки покусали двоих детей: пострадавшие в больнице

Об этом в соцсети рассказала медик Мария Полян.
Первый случай произошел 2 сентября. 12-летний мальчик играл с мячом во дворе собственного дома. В какой-то момент мяч оказался возле будки с собакой. Ребенок прибежал туда, чтобы забрать игрушку, и в этот момент на него напал пес – укусил мальчика за голень.
Как оказалось, собака не имела прививок. Мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.
Второй случай произошел 5 сентября. На 6-летнюю девочку напала домашняя немецкая овчарка, которая нанесла ребенку серьезные глубокие раны. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. Девочку с ранами головы, задней поверхности грудной клетки и левого плеча госпитализировали в профильное детское отделение Криворожской больницы.
Детям желаем скорейшего выздоровления! Хозяевам домашних животных хотим напомнить – не игнорируйте профилактические прививки ваших любимцев и следите за поведением домашних животных, чтобы не иметь трагических последствий, – добавила Мария Полян.
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