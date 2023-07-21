На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

Про це повідомили в обласній поліції.
Під час масштабної спецоперації поліціянти викрили озброєний до зубів наркокартель. Банда діяла відразу в трьох областях – Дніпропетровській, Полтавській та Київській. Щомісячно учасники злочинного угрупування заробляли майже мільйон гривень.
Наразі встановлено всіх учасників групи – це 10 фігурантів віком 35-40 років, більшість з яких були раніше засуджені та неодноразово потрапляли в поле зору поліції.
19 липня у Дніпропетровській області провели масштабні обшуки вдома у підозрюваних. Під час перевірки вдалося вилучити збройний арсенал, запаси боєприпасів, наркотики та техніку, яку зловмисники використовували у своєму “бізнесі”. А також 5 транспортних засобів, понад 10 тисяч доларів і більш як мільйон гривень готівкою.
Крім цього, за місцем мешкання одного з учасників групи виявлено токарський верстат, який використовувався для ремонту і перероблення вогнепальної зброї.
Лідеру та чотирьом учасникам банди оголосили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, виробництво та збут наркотиків. Слідство триває.
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