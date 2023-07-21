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На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

Сьогодні 14:27
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У Дніпропетровській області діяла міжрегіональна група наркоторговців.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

Про це повідомили в обласній поліції.

Під час масштабної спецоперації поліціянти викрили озброєний до зубів наркокартель. Банда діяла відразу в трьох областях – Дніпропетровській, Полтавській та Київській. Щомісячно учасники злочинного угрупування заробляли майже мільйон гривень. 

П’ятьох учасників банди підозрюють у виготовленні та збуті метамфетаміну, а також переробленні та продажу зброї.
 
Для того, щоб викрити картель, поліціянти провели десятки слідчих та оперативних заходів. У результаті правоохоронцями вдалося викрити схему та канали збуту наркотиків. 
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

Наразі встановлено всіх учасників групи – це 10 фігурантів віком 35-40 років, більшість з яких були раніше засуджені та неодноразово потрапляли в поле зору поліції. 

19 липня у Дніпропетровській області провели масштабні обшуки вдома у підозрюваних. Під час перевірки вдалося вилучити збройний арсенал, запаси боєприпасів, наркотики та техніку, яку зловмисники використовували у своєму “бізнесі”. А також 5 транспортних засобів, понад 10 тисяч доларів і більш як мільйон гривень готівкою. 

Крім цього, за місцем мешкання одного з учасників групи виявлено токарський верстат, який використовувався для ремонту і перероблення вогнепальної зброї.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

Лідеру та чотирьом учасникам банди оголосили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, виробництво та збут наркотиків. Слідство триває. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартельУкраїнська

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