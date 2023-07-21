На Дніпропетровщині діяв озброєний до зубів наркокартель

У Дніпропетровській області діяла міжрегіональна група наркоторговців.

Про це повідомили в обласній поліції.

Під час масштабної спецоперації поліціянти викрили озброєний до зубів наркокартель. Банда діяла відразу в трьох областях – Дніпропетровській, Полтавській та Київській. Щомісячно учасники злочинного угрупування заробляли майже мільйон гривень.

П’ятьох учасників банди підозрюють у виготовленні та збуті метамфетаміну, а також переробленні та продажу зброї.

Для того, щоб викрити картель, поліціянти провели десятки слідчих та оперативних заходів. У результаті правоохоронцями вдалося викрити схему та канали збуту наркотиків.

Наразі встановлено всіх учасників групи – це 10 фігурантів віком 35-40 років, більшість з яких були раніше засуджені та неодноразово потрапляли в поле зору поліції.

19 липня у Дніпропетровській області провели масштабні обшуки вдома у підозрюваних. Під час перевірки вдалося вилучити збройний арсенал, запаси боєприпасів, наркотики та техніку, яку зловмисники використовували у своєму “бізнесі”. А також 5 транспортних засобів, понад 10 тисяч доларів і більш як мільйон гривень готівкою.

Крім цього, за місцем мешкання одного з учасників групи виявлено токарський верстат, який використовувався для ремонту і перероблення вогнепальної зброї.

Лідеру та чотирьом учасникам банди оголосили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, виробництво та збут наркотиків. Слідство триває.

Читайте також:

Українська

Автор: