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  • Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

Сьогодні 11:06
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

Сьогодні, 21 липня, у Кривому Розі та Павлограді буде гучно, але мешканців просять не панікувати – все під контролем!

Так, у Кривому Розі о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він зазначив, що виробничий вибух контролюється, тому причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

А у Павлограді з 10:00 проводяться промислові роботи, тому у деяких районах міста чутно гучні звуки.

Про це повідомили у ФБ-спільності “Павлоград офіційний”.

Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 10:00 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

Тому без паніки, але у жодному разі не ігноруйте тривогу!

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Новости Днепра про Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучноУкраїнська

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