Мешканців Кривого Рогу та Павлограда просять не панікувати: буде гучно

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Сьогодні, 21 липня, у Кривому Розі та Павлограді буде гучно, але мешканців просять не панікувати – все під контролем!

Так, у Кривому Розі о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він зазначив, що виробничий вибух контролюється, тому причин для занепокоєння немає.

А у Павлограді з 10:00 проводяться промислові роботи, тому у деяких районах міста чутно гучні звуки.

Про це повідомили у ФБ-спільності “Павлоград офіційний”.

Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 10:00 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.

Тому без паніки, але у жодному разі не ігноруйте тривогу!

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