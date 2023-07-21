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Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Сегодня 11:06
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Важная информация!

Новости Днепра про Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Сегодня, 21 июля, в Кривом Роге и Павлограде будет громко, но жителей просят не паниковать – все под контролем!

Так, в Кривом Роге в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Он отметил, что производственный взрыв контролируется, поэтому причин для беспокойства нет.

Новости Днепра про Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

А в Павлограде с 10:00 проводятся промышленные работы, поэтому в некоторых районах города слышны громкие звуки.

Об этом сообщили в ФБ-группе «Павлоград офіційний».

Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 10:00 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Поэтому без паники, но ни в коем случае не игнорируйте тревогу!

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