Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Сегодня, 21 июля, в Кривом Роге и Павлограде будет громко, но жителей просят не паниковать – все под контролем!
Так, в Кривом Роге в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Он отметил, что производственный взрыв контролируется, поэтому причин для беспокойства нет.
А в Павлограде с 10:00 проводятся промышленные работы, поэтому в некоторых районах города слышны громкие звуки.
Об этом сообщили в ФБ-группе «Павлоград офіційний».
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 10:00 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.
Поэтому без паники, но ни в коем случае не игнорируйте тревогу!
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