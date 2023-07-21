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В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

Сегодня 14:27
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В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.

Новости Днепра про В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

Об этом сообщили в областной полиции.

Во время масштабной спецоперации полицейские разоблачили вооруженный до зубов наркокартель. Банда действовала сразу в трех областях – Днепропетровской, Полтавской и Киевской. Ежемесячно участники преступной группировки зарабатывали около миллиона гривен.

Пятерых участников банды подозревают в изготовлении и сбыте метамфетамина, а также в переделке и продаже оружия.

Для того чтобы разоблачить картель, полицейские провели десятки следственных и оперативных мероприятий. В результате стражам порядка удалось разоблачить схему и каналы сбыта наркотиков.

Новости Днепра про В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

В настоящее время установлены все участники группы — это 10 фигурантов в возрасте 35-40 лет, большинство из которых были ранее осуждены и неоднократно попадали в поле зрения полиции.

19 июля в Днепропетровской области провели масштабные обыски на дому у подозреваемых. В ходе проверки удалось изъять вооруженный арсенал, запасы боеприпасов, наркотики и технику, которую злоумышленники использовали в своем «бизнесе». А также 5 транспортных средств, более 10 тысяч долларов и более миллиона гривен наличными.

Кроме этого, по месту жительства одного из участников группы обнаружен токарный станок, который использовался для ремонта и переработки огнестрельного оружия.

Новости Днепра про В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

Лидеру и четырем участникам банды объявили о подозрении за незаконное обращение с оружием, производство и сбыт наркотиков. Следствие продолжается.

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