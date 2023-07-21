В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

Об этом сообщили в областной полиции.
Во время масштабной спецоперации полицейские разоблачили вооруженный до зубов наркокартель. Банда действовала сразу в трех областях – Днепропетровской, Полтавской и Киевской. Ежемесячно участники преступной группировки зарабатывали около миллиона гривен.
Пятерых участников банды подозревают в изготовлении и сбыте метамфетамина, а также в переделке и продаже оружия.
Для того чтобы разоблачить картель, полицейские провели десятки следственных и оперативных мероприятий. В результате стражам порядка удалось разоблачить схему и каналы сбыта наркотиков.
В настоящее время установлены все участники группы — это 10 фигурантов в возрасте 35-40 лет, большинство из которых были ранее осуждены и неоднократно попадали в поле зрения полиции.
19 июля в Днепропетровской области провели масштабные обыски на дому у подозреваемых. В ходе проверки удалось изъять вооруженный арсенал, запасы боеприпасов, наркотики и технику, которую злоумышленники использовали в своем «бизнесе». А также 5 транспортных средств, более 10 тысяч долларов и более миллиона гривен наличными.
Кроме этого, по месту жительства одного из участников группы обнаружен токарный станок, который использовался для ремонта и переработки огнестрельного оружия.
Лидеру и четырем участникам банды объявили о подозрении за незаконное обращение с оружием, производство и сбыт наркотиков. Следствие продолжается.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой…
Лучше выбрать другой маршрут!
Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился…
Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.
В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…
Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома №8 произошла авария.
В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.
В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания города. Но сегодня их внешний вид кардинально отличается от того, как они выглядели еще 30-40 лет назад. Одна из таких улиц – это Екатеринославский бульвар. Свое название он получил только…
До марта 2021 года это растение было в Красной книге Украины, но его оттуда изъяли.
Укрзализныця может ограничить доступ к покупке билетов для некоторых клиентов.
В Днепре некоторые автобусы будут временно ездить по другому маршруту.
Важная информация!
Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой мужчина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!