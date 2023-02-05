На Дніпропетровщині чоловік зберігав у себе в будинку протитанковий гранатомет та марихуану

У Криворізькому районі 35-річний чоловік зберігав вдома зброю та наркотики.

За даними правоохоронців, 3 лютого співробітники Криворізького РУП провели обшук у будинку фігуранта в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

Поліцейські виявили під час обшуків протитанковий гранатомет та марихуану. Чоловіка затримали. Усе вилучене направили на експертне дослідження.

Фігуранту вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також в ході досудового розслідування буде встановлено походження зброї.

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