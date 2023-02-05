На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану

По данным правоохранителей, 3 февраля сотрудники Криворожского РУП провели обыск в доме фигуранта в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса Украины (угон, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).
Полицейские обнаружили во время обысков противотанковый гранатомет и марихуану. Мужчину задержали. Все изъятое направили на экспертное исследование.
Фигуранту вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в ходе досудебного расследования будет установлено происхождение оружия.
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