Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Сьогодні, 5 лютого, поблизу житлового масиву Придніпровськ сталася аварія.

Там зіткнулися ВАЗ та Toyota. ДТП сталася близько 15:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Toyota рухалася з села Чаплі в напрямку Придніпровська. У цей момент вулицею Енергетичною з Придніпровська в напрямку села Чаплі рухався ВАЗ. Керманич “Лади” не впорався з керуванням, автівку почало заносити, і в цей момент дві машини зіткнулися.

У результаті ДТП водій ВАЗ отримав травми, у нього розбита голова. Проте від госпіталізації він відмовився. Керманич Toyota не постраждав.

Через аварію рух в напрямку села Чаплі та Придніпровська ускладнений. Враховуйте цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині Mercedes врізався в дерево: водія заблокувало в салоні.

Читайте також:

Українська

Автор: