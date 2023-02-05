Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Там зіткнулися ВАЗ та Toyota. ДТП сталася близько 15:00.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що Toyota рухалася з села Чаплі в напрямку Придніпровська. У цей момент вулицею Енергетичною з Придніпровська в напрямку села Чаплі рухався ВАЗ. Керманич “Лади” не впорався з керуванням, автівку почало заносити, і в цей момент дві машини зіткнулися.
У результаті ДТП водій ВАЗ отримав травми, у нього розбита голова. Проте від госпіталізації він відмовився. Керманич Toyota не постраждав.
Через аварію рух в напрямку села Чаплі та Придніпровська ускладнений. Враховуйте цю інформацію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині Mercedes врізався в дерево: водія заблокувало в салоні.
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