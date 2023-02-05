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Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Сьогодні 16:37
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Сьогодні, 5 лютого, поблизу житлового масиву Придніпровськ сталася аварія.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Там зіткнулися ВАЗ та Toyota. ДТП сталася близько 15:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Toyota рухалася з села Чаплі в напрямку Придніпровська. У цей момент вулицею Енергетичною з Придніпровська в напрямку села Чаплі рухався ВАЗ. Керманич “Лади” не впорався з керуванням, автівку почало заносити, і в цей момент дві машини зіткнулися.

У результаті ДТП водій ВАЗ отримав травми, у нього розбита голова. Проте від госпіталізації він відмовився. Керманич Toyota не постраждав.

Через аварію рух в напрямку села Чаплі та Придніпровська ускладнений. Враховуйте цю інформацію.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині Mercedes врізався в дерево: водія заблокувало в салоні.

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Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та ToyotaУкраїнська

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