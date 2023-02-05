Легкоатлетка із Дніпра з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх з рекордом здобула перемогу на турнірі у французькому Валь-де-Реї.

Учора, 4 лютого, у французькому Валь-де-Реї відбувся турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту.

Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх. Дівчина тріумфувала з рекордом турніру. Спортсменка показала результат 1,95 м. Висота 2,01 м не підкорилась українці з трьох спроб.

Інша українка Юлія Левченко показала результат 1,84 м і посіла третє місце. Вона поступилася срібній призерці Урте Байкстите з Литви за кількістю спроб.

Зазначимо, Ярослава виграла свій четвертий турнір у зимовому сезоні. Для Юлії – це був дебютний міжнародний старт.

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